В Укрэнерго рассказали, где сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением

В Укрэнерго рассказали, какая ситуация сформировалась в Украине с энергогенерацией и энергоснабжением после очередной массированной атаки.

Как отметили энергетики, Сложная ситуация на Харьковщине и Львовщине, где в результате атаки частично отсутствует электроснабжение.

В ряде регионов применили аварийные отключения. Это позволило минимизировать последствия атаки.

"Целью 12-й массовой ракетной атаки террористов были объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных сетей по всей Украине. В результате атаки существенно вырос дефицит мощности в энергосистеме" - сообщают в "Укрэнерго".

Добавим, что ранее итоги российского акта терроризма подвел министр энергетики Украины Герман Галущенко.