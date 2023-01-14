В Укрэнерго рассказали, где сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением
После очередной российской ракетной атаки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Укрэнерго рассказали, какая ситуация сформировалась в Украине с энергогенерацией и энергоснабжением после очередной массированной атаки.
Как отметили энергетики, Сложная ситуация на Харьковщине и Львовщине, где в результате атаки частично отсутствует электроснабжение.
В ряде регионов применили аварийные отключения. Это позволило минимизировать последствия атаки.
"Целью 12-й массовой ракетной атаки террористов были объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных сетей по всей Украине. В результате атаки существенно вырос дефицит мощности в энергосистеме" - сообщают в "Укрэнерго".
Добавим, что ранее итоги российского акта терроризма подвел министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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