Зеленский: Остановить российский террор может то оружие, которое есть на складах у наших партнеров
Обращение президента
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний террористический удар россиян по мирным украинским городам.
"Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам. Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Янтарь, Хмельницкий и другие города были мишенями террористов.
В городе Днепре в результате этого российского удара разрушен жилой дом. Удалось спасти десятки людей – раненых и травмированных. Им оказывается помощь.
Разбор завалов еще продолжается и продлится всю ночь. Сколько всего людей под завалами пока неизвестно. К сожалению, список погибших растет с каждым часом... Мои соболезнования родным и близким.
Все службы сейчас работают в местах, куда попали российские ракеты. Из более 30 запущенных по Украине в день ракет более 20 были сбиты. Это сотни спасенных жизней. Я благодарю за это наши Воздушные силы, наших зенитчиков и всех, кто помогает.
К сожалению, есть попадание и в объекты энергетической инфраструктуры. В этой связи самая сложная ситуация на Харьковщине и в Киевской области.
Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это иначе, нежели на поле боя в Украине? Нет к сожалению. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море.
Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и которого так ожидают наши воины. Весь мир знает, что и как способно остановить сеющих смерть. И я благодарю всех, кто нам в этом помогает!
Вечная память всем, чья жизнь унесла рашизм! Слава всем, кто защищает людей! Слава Украине!", – рассказал президент.
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