Обновление от Днепровской ОВА: почти шестьдесят раненых, в том числе двенадцать детей

Днепровская ОВА обновила данные о количестве раненых в результате попадания российской ракеты в многоквартирный дом.

Так, по сообщению администрации, уже около шестидесяти человек ранены, среди них – двенадцать детей.

Добавим, что в ходе очередной массированной ракетной атаки по Украине россияне выпустили 38 ракет, 35 из которых были сбиты силами ПВО.