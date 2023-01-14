Обновление от Днепровской ОВА: почти шестьдесят раненых, в том числе двенадцать детей
Следствие попадання ракеты в жилой дом в Днепре
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA / Автор невідомий
Днепровская ОВА обновила данные о количестве раненых в результате попадания российской ракеты в многоквартирный дом.
Так, по сообщению администрации, уже около шестидесяти человек ранены, среди них – двенадцать детей.
Добавим, что в ходе очередной массированной ракетной атаки по Украине россияне выпустили 38 ракет, 35 из которых были сбиты силами ПВО.
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Источник:Ukraine NOW
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