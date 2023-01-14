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Обновление от Днепровской ОВА: почти шестьдесят раненых, в том числе двенадцать детей

Общие новости
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Следствие попадання ракеты в жилой дом в Днепре

Обновление от Днепровской ОВА: почти шестьдесят раненых, в том числе двенадцать детей

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Днепровская ОВА обновила данные о количестве раненых в результате попадания российской ракеты в многоквартирный дом.

Так, по сообщению администрации, уже около шестидесяти человек ранены, среди них – двенадцать детей.

Добавим, что в ходе очередной массированной ракетной атаки по Украине россияне выпустили 38 ракет, 35 из которых были сбиты силами ПВО.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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