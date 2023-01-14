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Зозуля: Днепр, родной, держись! Россияне, гореть вам и не тлеть

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Роман о трагедии в Днепре

Зозуля: Днепр, родной, держись! Россияне, гореть вам и не тлеть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Райо Махадаонда" Роман Зозуля прокомментировал террористический удар россиян по жилому дому в Днепре.

"Днепр, родной, держись! Я с Тобой переживаю всю боль этой трагедии, и моя ненависть к москалям просто не имеет границ.

А вы, выплодки рашистские, запомните простую истину – ни мы, ни наши дети, ни внуки никогда в жизни вас не простят. Мы будем ловить вас в каждом уголке планеты даже через десятки лет и в лучшем случае будем плевать вам в лицо, презирать и загонять в стойло, в котором вам и место.

Мои дети знают, что любая решистская личинка одним своим существованием несет угрозу человечеству. И это клеймо позора уже никогда не смыть. Все 140 млн этих дегенератов должны существовать в страхе, с осознанием того, что бумеранг не сегодня-завтра прилетит и разрушит их и без того никчемную жизнь.

Не существует хороших руZZких - все к одному одинаковые и все к одному будут отвечать за развязанную против украинцев войну и за жестокие убийства невинных людей. Гореть вам, вылупки, и не тлеть!", - написал в своем инстаграмме Роман.

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В статье: Роман Зозуля
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Источник:
Instagram @zozulyaroman

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