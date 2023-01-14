В Воздушных силах ВСУ рассказали, какой ракетой россияне ударили по жилому дому в Днепре
Вес – 6000 кг, боевой заряд – 950 кг
фото з відкритих джерел
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, какой именно ракетой россияне ударили по жилой многоэтажке в Днепре, в результате чего обрушился целый подъезд, около 60 человек ранены, есть погибшие.
"Ракета, выпущенная по многоэтажке в Днепре - это ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски проводились из района Курска и Азовского моря. Всего 5 пусков этих ракет.
Что это за ракета? Такая ракета попала несколько месяцев назад по торговому центру в Кременчуге.
Ракета с боевой частью 950 килограммов, называемая убийцей авианосцев, предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди… Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту", - сказал Игнат.
Добавим, что ранее на террористический акт отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
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