В Воздушных силах ВСУ рассказали, какой ракетой россияне ударили по жилому дому в Днепре

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, какой именно ракетой россияне ударили по жилой многоэтажке в Днепре, в результате чего обрушился целый подъезд, около 60 человек ранены, есть погибшие.

"Ракета, выпущенная по многоэтажке в Днепре - это ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски проводились из района Курска и Азовского моря. Всего 5 пусков этих ракет.

Что это за ракета? Такая ракета попала несколько месяцев назад по торговому центру в Кременчуге.

Ракета с боевой частью 950 килограммов, называемая убийцей авианосцев, предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди… Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту", - сказал Игнат.