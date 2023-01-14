  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Воздушных силах ВСУ рассказали, какой ракетой россияне ударили по жилому дому в Днепре
В тренде

В Воздушных силах ВСУ рассказали, какой ракетой россияне ударили по жилому дому в Днепре

Общие новости
(1 голосов)

Вес – 6000 кг, боевой заряд – 950 кг

В Воздушных силах ВСУ рассказали, какой ракетой россияне ударили по жилому дому в Днепре

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, какой именно ракетой россияне ударили по жилой многоэтажке в Днепре, в результате чего обрушился целый подъезд, около 60 человек ранены, есть погибшие.

"Ракета, выпущенная по многоэтажке в Днепре - это ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски проводились из района Курска и Азовского моря. Всего 5 пусков этих ракет.

Что это за ракета? Такая ракета попала несколько месяцев назад по торговому центру в Кременчуге.

Ракета с боевой частью 950 килограммов, называемая убийцей авианосцев, предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди… Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту", - сказал Игнат.

Добавим, что ранее на террористический акт отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

По теме
yellow-arrow
Зозуля: Днепр, родной, держись! Россияне, гореть вам и не тлеть
yellow-arrow
Обновление от Днепровской ОВА: почти шестьдесят раненых, в том числе двенадцать детей
yellow-arrow
Зеленский: Остановить российский террор может то оружие, которое есть на складах у наших партнеров
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УП

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде