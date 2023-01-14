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Видеодайджест за 325-й день войны от Генштаба ВСУ

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Ужасная трагедия в Днепре...

Видеодайджест за 325-й день войны от Генштаба ВСУ

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 325-й день российского вторжения.

Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А россияне продолжают коварно наносить ракетные удары по мирным регионам Украины.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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