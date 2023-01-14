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Украинец s1mple стал лучшим игроком года по CS:GO в рекордный третий раз

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Награду также забрал украинский тренер NaVi

Украинец s1mple стал лучшим игроком года по CS:GO в рекордный третий раз

Screenshot from broadcast HTLV.org

Новина українською

Сегодня состоялась церемония награждения HLTV Award Show 2022. Сразу несколько украинцев получили престижные награды по дисциплине CS:GO.

Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский победил в номинации "Тренер года", а Александр s1mple Костылев стал лучшим снайпером года. Также s1mple был признан лучшим игроком 2022-го года - Саша получил эту награду в 3-й рекордный раз.

Статистика Костылева за 2022-й год

Украинец s1mple стал лучшим игроком года по CS:GO в рекордный третий раз - изображение 1

Источник - HLTV.org

В свою очередь командой года был признан коллектив FaZe Clan. NaVi же завоевали "серебро" ТОПа.

В топ лучших также попал игрок NaVi Валерий b1t Ваховский - украинец занял 16-е место в списке.

  1. Александр s1mple Костылев.
  2. Матье ZywOo Эрбо.
  3. Дмитрий sh1ro Соколов.
  4. Сергей Ax1Le Рыхторов.
  5. Никола NiKo Ковач.
  6. Хельвийс broky Сауканц.
  7. Илья m0NESY Осипов.
  8. Робин ropz Коль.
  9. Кайке kscerato Керато.
  10. Мартин stavn Лунд.
  11. Рассел Twistzz Ван Далкен.
  12. Бенджамин blameF Бремер.
  13. Ховард rain Найгард.
  14. Неманья huNter- Ковач.
  15. Марэк YEKINDAR Галинскис.
  16. Валерий b1t Ваховский.
  17. Давид frozen Чернянский.
  18. Лотан Spinx Гилади.
  19. Юрий Yuurih Сантуш.
  20. Джами Jame Али.
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В статье: Natus Vincere Александр Костылев
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