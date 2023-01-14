Украинец s1mple стал лучшим игроком года по CS:GO в рекордный третий раз

Сегодня состоялась церемония награждения HLTV Award Show 2022. Сразу несколько украинцев получили престижные награды по дисциплине CS:GO.

Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский победил в номинации "Тренер года", а Александр s1mple Костылев стал лучшим снайпером года. Также s1mple был признан лучшим игроком 2022-го года - Саша получил эту награду в 3-й рекордный раз.

Статистика Костылева за 2022-й год

Источник - HLTV.org

В свою очередь командой года был признан коллектив FaZe Clan. NaVi же завоевали "серебро" ТОПа.

В топ лучших также попал игрок NaVi Валерий b1t Ваховский - украинец занял 16-е место в списке.