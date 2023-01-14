Украинец s1mple стал лучшим игроком года по CS:GO в рекордный третий раз
Награду также забрал украинский тренер NaVi
Screenshot from broadcast HTLV.org
Сегодня состоялась церемония награждения HLTV Award Show 2022. Сразу несколько украинцев получили престижные награды по дисциплине CS:GO.
Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский победил в номинации "Тренер года", а Александр s1mple Костылев стал лучшим снайпером года. Также s1mple был признан лучшим игроком 2022-го года - Саша получил эту награду в 3-й рекордный раз.
Статистика Костылева за 2022-й год
Источник - HLTV.org
В свою очередь командой года был признан коллектив FaZe Clan. NaVi же завоевали "серебро" ТОПа.
В топ лучших также попал игрок NaVi Валерий b1t Ваховский - украинец занял 16-е место в списке.
- Александр s1mple Костылев.
- Матье ZywOo Эрбо.
- Дмитрий sh1ro Соколов.
- Сергей Ax1Le Рыхторов.
- Никола NiKo Ковач.
- Хельвийс broky Сауканц.
- Илья m0NESY Осипов.
- Робин ropz Коль.
- Кайке kscerato Керато.
- Мартин stavn Лунд.
- Рассел Twistzz Ван Далкен.
- Бенджамин blameF Бремер.
- Ховард rain Найгард.
- Неманья huNter- Ковач.
- Марэк YEKINDAR Галинскис.
- Валерий b1t Ваховский.
- Давид frozen Чернянский.
- Лотан Spinx Гилади.
- Юрий Yuurih Сантуш.
- Джами Jame Али.
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