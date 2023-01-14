Число погибших в результате удара россиян по Днепру возросло до 12 человек
Работа по поиску людей продолжается...
telegram: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного удара россиян по многоэтажке погибли 12 человек. По состоянию на 23:02.
Перед этим была информация, что 64 человека получили ранения.
Разбор завалов продолжается. На месте работают спасатели и помогают простые граждане.
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