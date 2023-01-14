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Число погибших в результате удара россиян по Днепру возросло до 12 человек

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Число погибших в результате удара россиян по Днепру возросло до 12 человек

telegram: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Новина українською

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного удара россиян по многоэтажке погибли 12 человек. По состоянию на 23:02.

Перед этим была информация, что 64 человека получили ранения.

Разбор завалов продолжается. На месте работают спасатели и помогают простые граждане.

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В статье: война с россией
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