Число погибших в результате удара россиян по Днепру возросло до 12 человек

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного удара россиян по многоэтажке погибли 12 человек. По состоянию на 23:02.

Перед этим была информация, что 64 человека получили ранения.

Разбор завалов продолжается. На месте работают спасатели и помогают простые граждане.