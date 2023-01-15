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Украинский спорт реагирует на трагедию в Днепре. Фото

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(1 голосов)

Вечная память всем погибшим

Украинский спорт реагирует на трагедию в Днепре. Фото

Валентин Резніченко

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 14 января, террористический режим россии совершил очередной ракетный удар по территории Украины. В результате одного из попаданий ракетой типа Х-22 в городе Днепр был разрушен жилой многоэтажный дом. На данный момент известно о 14 невинных жертвах, 38 человек спасли из-под завалов, судьба 26 человек остается неизвестной.

Украинские спортсмены реагируют на трагедию. На своих страницах в социальных сетях кто-то выражает злобу, а кто-то сочувствие.

Артем Прима

Украинский спорт реагирует на трагедию в Днепре. Фото - изображение 1

Марина Бех-Романчук

Украинский спорт реагирует на трагедию в Днепре. Фото - изображение 2

Даяна Ястремская

Украинский спорт реагирует на трагедию в Днепре. Фото - изображение 3

Леся Цуренко

Украинский спорт реагирует на трагедию в Днепре. Фото - изображение 4

Олег Верняев

Украинский спорт реагирует на трагедию в Днепре. Фото - изображение 5

Юлия Левченко

Украинский спорт реагирует на трагедию в Днепре. Фото - изображение 6

Ярослава Магучих

Украинский спорт реагирует на трагедию в Днепре. Фото - изображение 7

Ольга Харлан

Украинский спорт реагирует на трагедию в Днепре. Фото - изображение 8

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.01.2023 в 09:31
Магучих в цьому списку недоречна...нехай далі обмімається з убивцями
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