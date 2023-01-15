Украинский спорт реагирует на трагедию в Днепре. Фото

В субботу, 14 января, террористический режим россии совершил очередной ракетный удар по территории Украины. В результате одного из попаданий ракетой типа Х-22 в городе Днепр был разрушен жилой многоэтажный дом. На данный момент известно о 14 невинных жертвах, 38 человек спасли из-под завалов, судьба 26 человек остается неизвестной.

Украинские спортсмены реагируют на трагедию. На своих страницах в социальных сетях кто-то выражает злобу, а кто-то сочувствие.

Артем Прима

Марина Бех-Романчук

Даяна Ястремская

Леся Цуренко

Олег Верняев

Юлия Левченко

Ярослава Магучих

Ольга Харлан