  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Днепре продолжают разбирать завалы дома после удара россиян. Число жертв увеличивается
В тренде

В Днепре продолжают разбирать завалы дома после удара россиян. Число жертв увеличивается

Общие новости
(1 голосов)

Неизвестной остается судьба 40 человек

В Днепре продолжают разбирать завалы дома после удара россиян. Число жертв увеличивается

Новина українською

По состоянию на утро воскресенья, 15 января, количество жертв в результате ракетного удара россиян по жилому дому в Днепре увеличилось до 18 человек. 73 ранены - более 40 из них в больницах, четверо в реанимации - тяжелые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба еще более 40 человек.

Предварительно, субботний удар по жилому дому, разрушил 72 квартиры, повредил более 230. Пожарные до сих пор пытаются погасить несколько очагов пожаров, загоревшихся из-за атаки. Идет демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено около 3 500 тонн обломков.

Поздно вечером субботы заместитель городского головы Михаил Лысенко сообщал, что под завалами еще есть живы люди: «Они пытаются выйти на связь или написать SMS. Спасатели останавливаются, чтобы сделать минуты тишины, чтобы услышать людей под развалинами многоэтажки».

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что в многоэтажку в Днепре попала ракета Х-22, запущенная из района Курской области. В настоящее время у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет.

Читайте такжеЗеленский: Остановить российский террор может то оружие, которое есть на складах у наших партнеров
По теме
yellow-arrow
Украинский спорт реагирует на трагедию в Днепре. Фото
yellow-arrow
Правительство Британии сообщило, сколько танков и САУ передадут Украине
yellow-arrow
Еще 630 ликвидированных россиян. Генштаб опубликовал данные потерь врага за минувшие сутки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде