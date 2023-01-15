В Днепре продолжают разбирать завалы дома после удара россиян. Число жертв увеличивается

По состоянию на утро воскресенья, 15 января, количество жертв в результате ракетного удара россиян по жилому дому в Днепре увеличилось до 18 человек. 73 ранены - более 40 из них в больницах, четверо в реанимации - тяжелые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба еще более 40 человек.

Предварительно, субботний удар по жилому дому, разрушил 72 квартиры, повредил более 230. Пожарные до сих пор пытаются погасить несколько очагов пожаров, загоревшихся из-за атаки. Идет демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено около 3 500 тонн обломков.

Поздно вечером субботы заместитель городского головы Михаил Лысенко сообщал, что под завалами еще есть живы люди: «Они пытаются выйти на связь или написать SMS. Спасатели останавливаются, чтобы сделать минуты тишины, чтобы услышать людей под развалинами многоэтажки».

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что в многоэтажку в Днепре попала ракета Х-22, запущенная из района Курской области. В настоящее время у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет.