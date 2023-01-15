Еще 630 ликвидированных россиян. Генштаб опубликовал данные потерь врага за минувшие сутки
Также 22 единицы техники и 26 крылатых ракет
Телеграм-канал Бавовна
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне против Украины.
За прошедшие сутки были убиты еще 630 захватчиков. Кроме этого были уничтожены 22 единицы техники и 26 крылатых ракет.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 115 290 (+630) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3106 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6183 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2094 (+4) ед,
- РСЗО – 437 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 219 (+0) ед,
- самолетов – 286 (+0) ед,
- вертолетов – 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5),
- крылатых ракет ‒ 749 (+26),
- кораблей/катеров ‒ 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+0) ед,
- специальной техники – 187 (+1).
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