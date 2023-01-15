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Еще 630 ликвидированных россиян. Генштаб опубликовал данные потерь врага за минувшие сутки

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Также 22 единицы техники и 26 крылатых ракет

Еще 630 ликвидированных россиян. Генштаб опубликовал данные потерь врага за минувшие сутки

Телеграм-канал Бавовна

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне против Украины.

За прошедшие сутки были убиты еще 630 захватчиков. Кроме этого были уничтожены 22 единицы техники и 26 крылатых ракет.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 115 290 (+630) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3106 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6183 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2094 (+4) ед,
  • РСЗО – 437 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 219 (+0) ед,
  • самолетов – 286 (+0) ед,
  • вертолетов – 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 749 (+26),
  • кораблей/катеров ‒ 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+0) ед,
  • специальной техники – 187 (+1).
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