  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Правительство Британии сообщило, сколько танков и САУ передадут Украине
В тренде

Правительство Британии сообщило, сколько танков и САУ передадут Украине

Общие новости
(2 голосов)

Эта помощь усилит возможности ВСУ

Правительство Британии сообщило, сколько танков и САУ передадут Украине

Getty Images

Новина українською

Кроме современных танков Challenger, Британия в скором времени передаст Украине три десятка самоходных гаубиц AS-90. Такое заявление обнародовали в правительстве Великобритании.

Отмечается, что передача Украине танков - это "начало перехода британской поддержки на новый уровень".

“Подразделение из 14 танков Challenger 2 в течение следующих недель прибудет в страну. Ожидается, что за ним последуют около 30 крупных самоходных пушек AS-90.

Уже в понедельник министр обороны Великобритании должен представлять в парламенте страны детали нового пакета военной помощи Украине.

Соединенное Королевство в ближайшие дни начнет учить военнослужащих Вооруженных сил Украины использовать танки и гаубицы”, - сказали в правительстве.

Также известно, что представители органов безопасности и обороны Великобритании убеждены в открытии окна возможностей, поскольку Россия находится в слабой позиции из-за проблем со снабжением и моральным упадком. Поэтому премьер-министр поощряет союзников как можно скорее оказать запланированную на этот год помощь.

По теме
yellow-arrow
Украинский спорт реагирует на трагедию в Днепре. Фото
yellow-arrow
Еще 630 ликвидированных россиян. Генштаб опубликовал данные потерь врага за минувшие сутки
yellow-arrow
В Днепре продолжают разбирать завалы дома после удара россиян. Число жертв увеличивается
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Великобритания
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде