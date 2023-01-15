Правительство Британии сообщило, сколько танков и САУ передадут Украине
Эта помощь усилит возможности ВСУ
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Кроме современных танков Challenger, Британия в скором времени передаст Украине три десятка самоходных гаубиц AS-90. Такое заявление обнародовали в правительстве Великобритании.
Отмечается, что передача Украине танков - это "начало перехода британской поддержки на новый уровень".
“Подразделение из 14 танков Challenger 2 в течение следующих недель прибудет в страну. Ожидается, что за ним последуют около 30 крупных самоходных пушек AS-90.
Уже в понедельник министр обороны Великобритании должен представлять в парламенте страны детали нового пакета военной помощи Украине.
Соединенное Королевство в ближайшие дни начнет учить военнослужащих Вооруженных сил Украины использовать танки и гаубицы”, - сказали в правительстве.
Также известно, что представители органов безопасности и обороны Великобритании убеждены в открытии окна возможностей, поскольку Россия находится в слабой позиции из-за проблем со снабжением и моральным упадком. Поэтому премьер-министр поощряет союзников как можно скорее оказать запланированную на этот год помощь.
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