Правительство Британии сообщило, сколько танков и САУ передадут Украине

Кроме современных танков Challenger, Британия в скором времени передаст Украине три десятка самоходных гаубиц AS-90. Такое заявление обнародовали в правительстве Великобритании.

Отмечается, что передача Украине танков - это "начало перехода британской поддержки на новый уровень".

“Подразделение из 14 танков Challenger 2 в течение следующих недель прибудет в страну. Ожидается, что за ним последуют около 30 крупных самоходных пушек AS-90. Уже в понедельник министр обороны Великобритании должен представлять в парламенте страны детали нового пакета военной помощи Украине. Соединенное Королевство в ближайшие дни начнет учить военнослужащих Вооруженных сил Украины использовать танки и гаубицы”, - сказали в правительстве.

Также известно, что представители органов безопасности и обороны Великобритании убеждены в открытии окна возможностей, поскольку Россия находится в слабой позиции из-за проблем со снабжением и моральным упадком. Поэтому премьер-министр поощряет союзников как можно скорее оказать запланированную на этот год помощь.