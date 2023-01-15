  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ДТЭК предупредил о падении генерации электроэнергии в результате вчерашних обстрелов
В тренде

ДТЭК предупредил о падении генерации электроэнергии в результате вчерашних обстрелов

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Компании нужно время, восстановить свои мощности

ДТЭК предупредил о падении генерации электроэнергии в результате вчерашних обстрелов

фото из свободных источников

Новина українською

В ДТЭК предупредили, что необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации из-за массированной атаки РФ по Украине 14 января. Будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света. Об этом сообщает исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук.

"К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено" - сказал он.

Сахарук спрогнозировал, что будут не только плановые, но и аварийные отключения, которые продлятся не один день.

Как сообщалось, 14 января в результате российской атаки по территории Украины было зафиксировано повреждение электросетей в ряде областей. В частности, российские оккупанты ударили по двум тепловым электростанциям. Одна из них приостановила производство электроэнергии.

По теме
yellow-arrow
Украинский спорт реагирует на трагедию в Днепре. Фото
yellow-arrow
Правительство Британии сообщило, сколько танков и САУ передадут Украине
yellow-arrow
Еще 630 ликвидированных россиян. Генштаб опубликовал данные потерь врага за минувшие сутки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ДТЭК
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телемарафон

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде