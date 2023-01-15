ДТЭК предупредил о падении генерации электроэнергии в результате вчерашних обстрелов

В ДТЭК предупредили, что необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации из-за массированной атаки РФ по Украине 14 января. Будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света. Об этом сообщает исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук.

"К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено" - сказал он.

Сахарук спрогнозировал, что будут не только плановые, но и аварийные отключения, которые продлятся не один день.

Как сообщалось, 14 января в результате российской атаки по территории Украины было зафиксировано повреждение электросетей в ряде областей. В частности, российские оккупанты ударили по двум тепловым электростанциям. Одна из них приостановила производство электроэнергии.