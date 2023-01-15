Россия может изменить возрастные критерии призыва в армию, чтобы предотвратить недовольство мобилизацией, - Британская разведка
Оккупанты боятся реакции собственных граждан
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Изменение возрастных критериев для обычного призыва в РФ может казаться для населения менее тревожным по сравнению с новым раундом "частичной мобилизации". Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
Британская разведка напоминает, что 12 января 2023 года Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы России по обороне, предположил, что РФ увеличит верхний призывной возраст с 27 до 30 лет до весеннего призыва 2023 года.
Картаполов сказал, что этот шаг будет направлен на обеспечение ранее объявленного увеличения численности российских вооруженных сил на 30%. В прошлом году президент Путин заявил, что поддерживает такой шаг и российские чиновники, вероятно, изучают реакцию общественности.
"Существует реальная возможность того, что российские лидеры надеются, что изменение возрастных критериев для обычного призыва может увеличить количество личного состава, доступного для участия в боевых действиях в Украине, и в то же время это будет выглядеть менее тревожным для населения, чем объявление очередного непопулярного раунда раунда процесса "частичной мобилизации" – говорится в обзоре.
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