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Россияне пытались атаковать украинские позиции пятью дронами-камикадзе, однако силы ПВО уничтожили все – ВИДЕО

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Россияне пытались атаковать украинские позиции пятью дронами-камикадзе, однако силы ПВО уничтожили все – ВИДЕО

Фото з відкритих джерел

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Утром, 15 января, 28 отдельная механизированная бригада в своих соцсетях опубликовала видео, как бойцы ПВО уничтожили сразу несколько российских беспилотников.

“Наш "Железный купол" – это наши рыцари!

Подразделения ПВО 28-й омбр уничтожили пять российских дронов-камикадзе "Ланцет".

Противник планировал ими нанести удары по позициям украинских защитников, однако эта его попытка "разлетелась" вдребезги, как и беспилотники”, - говорится в подписи к видео.

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В статье: война с россией
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