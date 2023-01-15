Россияне пытались атаковать украинские позиции пятью дронами-камикадзе, однако силы ПВО уничтожили все – ВИДЕО
Быстро и точно
Фото з відкритих джерел
Утром, 15 января, 28 отдельная механизированная бригада в своих соцсетях опубликовала видео, как бойцы ПВО уничтожили сразу несколько российских беспилотников.
“Наш "Железный купол" – это наши рыцари!
Подразделения ПВО 28-й омбр уничтожили пять российских дронов-камикадзе "Ланцет".
Противник планировал ими нанести удары по позициям украинских защитников, однако эта его попытка "разлетелась" вдребезги, как и беспилотники”, - говорится в подписи к видео.
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