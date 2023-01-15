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Зеленский сообщил, что количество погибших в Днепре выросло до 25

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Среди них есть один ребенок

Зеленский сообщил, что количество погибших в Днепре выросло до 25

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA / Автор невідомий

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к общественности с текущей информацией о вчерашней трагедии в Днепре:

“По состоянию на данный момент (15:18) спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека.

Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир”, - говорится в обращении Зеленского.

Кроме этого, президент добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются. Кроме этого производится демонтаж разрушенных элементов дома. Пострадавшим оказывается психологическая помощь. Также рядом установлены четыре палатки ГСЧС и две палатки от волонтеров.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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