Зеленский сообщил, что количество погибших в Днепре выросло до 25
Среди них есть один ребенок
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к общественности с текущей информацией о вчерашней трагедии в Днепре:
“По состоянию на данный момент (15:18) спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека.
Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир”, - говорится в обращении Зеленского.
Кроме этого, президент добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются. Кроме этого производится демонтаж разрушенных элементов дома. Пострадавшим оказывается психологическая помощь. Также рядом установлены четыре палатки ГСЧС и две палатки от волонтеров.
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