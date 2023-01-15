Зеленский сообщил, что количество погибших в Днепре выросло до 25

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к общественности с текущей информацией о вчерашней трагедии в Днепре:

“По состоянию на данный момент (15:18) спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека.

Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир”, - говорится в обращении Зеленского.