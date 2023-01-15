Вся граница с Беларусью в Ровенской области заминирована, - ОВА
ВСУ не оставляют шансов врагу
Азов
В Ровенской области возводят фортификационные сооружения и минируют территорию для отражения вероятного нападения со стороны Беларуси. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Виталий Коваль.
"На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения. Противотанковые рвы. Все 229 километров с Республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона. Если власти Беларуси разрешат им начать наступление.
В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровенской области – это сплошные леса и болота. Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенщины превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси", - отметили в ОВА.
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