Вся граница с Беларусью в Ровенской области заминирована, - ОВА

В Ровенской области возводят фортификационные сооружения и минируют территорию для отражения вероятного нападения со стороны Беларуси. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Виталий Коваль.

"На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения. Противотанковые рвы. Все 229 километров с Республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона. Если власти Беларуси разрешат им начать наступление.

В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровенской области – это сплошные леса и болота. Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенщины превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси", - отметили в ОВА.