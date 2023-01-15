россияне увеличили количество кораблей в Черном море до 16 единиц
Информирует ОК "Південь"
фото из свободных источников
Оперативное командование "Південь" ВСУ сообщает, что враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 16 единиц. Среди которых 6 ракетоносителей, при чем один – подводный.
Количество "Калибров" на этих кораблях может достигать 44 единиц, но с учетом израсходованных накануне - сейчас около трех десятков.
Следовательно, сигналы воздушной тревоги игнорировать нельзя! Будьте бдительны и сознательны!
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Источник:Оперативне командування "Південь"
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