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россияне нанесли удар по помещению Красного Креста в Херсоне

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Из-за обстрела произошел серьезный пожар

россияне нанесли удар по помещению Красного Креста в Херсоне

Telegram-channel: ТИМОШЕНКО Офіс Президента

Новина українською

Сегодня, 15 января, россияне в очередной раз обстреляли Херсон.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщает, что вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста.

Из-за обстрела произошел серьезный пожар. Работают спасатели. На текущий момент (17:56) информации о пострадавших нет.

"Враг знал, куда наносит удар. Во время обстрела этого же здания в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Ярышко", - информировал Тимошенко.

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В статье: война с россией Кирилл Тимошенко
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