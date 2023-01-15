россияне нанесли удар по помещению Красного Креста в Херсоне
Из-за обстрела произошел серьезный пожар
Telegram-channel: ТИМОШЕНКО Офіс Президента
Сегодня, 15 января, россияне в очередной раз обстреляли Херсон.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщает, что вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста.
Из-за обстрела произошел серьезный пожар. Работают спасатели. На текущий момент (17:56) информации о пострадавших нет.
"Враг знал, куда наносит удар. Во время обстрела этого же здания в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Ярышко", - информировал Тимошенко.
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Источник:ТИМОШЕНКО. Офіс Президента
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