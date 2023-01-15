россияне нанесли удар по помещению Красного Креста в Херсоне

Сегодня, 15 января, россияне в очередной раз обстреляли Херсон.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщает, что вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста.

Из-за обстрела произошел серьезный пожар. Работают спасатели. На текущий момент (17:56) информации о пострадавших нет.