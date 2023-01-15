Генштаб: Авиация ВСУ в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста двадцать шестых суток российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь и российской федерации продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. В то же время минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районам населенных пунктов Сопич, Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Терновая, Хатнее и Тополи на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Краснопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляны позиции наших войск в районах более 20 населённых пунктов. В частности, это - Спорное, Красная Гора, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь оккупантов попали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи.

На Запорожском направлении враг нанес удары по районам более 20 населенных пунктов. Среди них - Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Чаривное, Малая Токмачка, Степное и Качкаровка Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелов подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Херсон и его пригород.

Противник продолжает нести значительные потери. Так, из-за нехватки койко-мест в больницах населенного пункта Горловка Донецкой области, всех раненых с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям противовоздушной обороны противника. А наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы российских захватчиков.