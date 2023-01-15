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Зеленский: На данный момент остается неизвестной судьба более 30 человек в Днепре

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Президент о спасательной операции

Зеленский: На данный момент остается неизвестной судьба более 30 человек в Днепре

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 15-го января.

"Сегодня весь день получаю доклады из Днепра. Там продолжается разбор завалов. Привлечены все необходимые службы, и я благодарю всех, кто совершает спасательную операцию!

По состоянию на данный момент остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли находиться в доме во время попадания ракеты террористов. Десятки людей удалось спасти из-под завалов, среди них – шестеро детей. Мы боремся за каждого человека! И спасательная операция продлится столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь.

За время, прошедшее после этой ракетной атаки, Украина услышала слова сострадания и поддержки от многих лидеров, общественных деятелей, журналистов и обычных людей из разных стран мира. Я благодарю каждого, кто не остался равнодушным! Это очень важно – что нормальные люди объединяются в ответ на террор. Слава Украине!", – рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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