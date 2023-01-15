Дефицит генерации в энергосистеме Украины после атаки россиян огромен

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко рассказал о ситуации в энергетическом секторе по состоянию на вечер 15 января.

"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты - пока неизвестно.

Проблема настолько серьезна, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности. Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать.

Операторы систем распределения должны соблюдать эти ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы. Поэтому могут использовать экстренные отключения. Но критическая инфраструктура должна быть заживлена.

Разрушения значительны. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть продолжительными", – написал в своем фейсбуке Коваленко.