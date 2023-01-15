  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Дефицит генерации в энергосистеме Украины после атаки россиян огромен
В тренде

Дефицит генерации в энергосистеме Украины после атаки россиян огромен

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Отключения электричества могут быть продолжительными

Дефицит генерации в энергосистеме Украины после атаки россиян огромен

Новина українською

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко рассказал о ситуации в энергетическом секторе по состоянию на вечер 15 января.

"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты - пока неизвестно.

Проблема настолько серьезна, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности. Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать.

Операторы систем распределения должны соблюдать эти ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы. Поэтому могут использовать экстренные отключения. Но критическая инфраструктура должна быть заживлена.

Разрушения значительны. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть продолжительными", – написал в своем фейсбуке Коваленко.

По теме
yellow-arrow
Видеодайджест за 326-й день войны от Генштаба ВСУ
yellow-arrow
Зеленский: На данный момент остается неизвестной судьба более 30 человек в Днепре
yellow-arrow
ВСУ ликвидировали 77% зэков из ЧВК "Вагнер"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Коваленко война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Facebook Sergey Kovalenko

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде