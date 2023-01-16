ВСУ отразили атаки россиян около 16 населенных пунктов. Соледар Генштаб не указал
Но сообщил, что враг бьет по городу из артиллерии
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 16 января, сообщает, что за воскресенье подразделения Сил обороны отразили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополовка, Спорное, Соль, Бахмут, Клищиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.
Заметим, что в перечне отсутствует Соледар, на захвате которого россияне сосредоточили значительные силы.
В то же время Соледар присутствует в перечне населенных пунктов на Бахмутском направлении, потерпевших огневое поражение.
В сводке указывается, что в воскресенье противник нанес 2 ракетных удара и произвел более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
Также сообщается, что враг продолжает обстреливать из минометов и артиллерии населенные пункты Сумской и Харьковской областей, на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.
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