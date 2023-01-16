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Украинская авиация в воскресенье нанесла 11 ударов по россиянам

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Ракетные войска били по сосредоточению живой силы

Украинская авиация в воскресенье нанесла 11 ударов по россиянам

Новина українською

Генштаб ВСУ сообщает, что украинская авиация в течение воскресенья, 15 января, нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 1 склад боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы врага.

Заметим, что россияне совершили всего 2 авиаудара, но при этом 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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В статье: война с россией
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