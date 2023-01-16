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800 россиян плюс больше десятка танков. Генштаб – о потерях врага за 15 января

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21 боевая бронированная машина орков

800 россиян плюс больше десятка танков. Генштаб – о потерях врага за 15 января

Азов

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 116080 (+790) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3118 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6204 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 2099 (+5) ед,
  • РСЗО – 438 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 220 (+1) ед,
  • самолетов – 286 (+0) ед,
  • вертолетов – 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
  • корабли / катера ‒ 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4870 (+24) ед,
  • специальная техника – 190 (+3).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб

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