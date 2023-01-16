800 россиян плюс больше десятка танков. Генштаб – о потерях врага за 15 января
21 боевая бронированная машина орков
Азов
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 116080 (+790) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3118 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6204 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 2099 (+5) ед,
- РСЗО – 438 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 220 (+1) ед,
- самолетов – 286 (+0) ед,
- вертолетов – 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
- корабли / катера ‒ 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4870 (+24) ед,
- специальная техника – 190 (+3).
Данные уточняются.
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Источник:Генштаб
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