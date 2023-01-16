Плюс 8 истребителей и 4 грузовых борта. В Беларуси начались общие с РФ летно-тактические учения
Было заявлено, что они продлятся до 1 февраля
фото из свободных источников
В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что для общих с Россией летно-тактических учений, которые начались сегодня, 16 января, будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО РБ.
Во время учений войска будут: вести воздушную разведку, патрулировать пространство вдоль границы, отрабатывать авиаподдержку группировки войск, высаживать тактический воздушный десант, отрабатывать доставку грузов и эвакуацию раненых.
По информации "Беларускі Гаюн", на военный аэродром в Барановичах из РФ прилетели минимум 8 истребителей, среди них 4 Су-34 и 4 Су-30. До прилета истребителей, в Барановичах и так дислоцировались два Су-34. Также в Барановичи прилетели и 4 военно-транспортных самолёта: 2 Ан-12, Ан-26, Ан-12.
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