Екатерина Байндл впервые в карьере прошла во второй круг открытого чемпионата Австралии. Она одолела россиянку

28-летняя Екатерина Байндл, пройдя квалификацию, в пятый раз в своей карьере сыграла в основной сетке ТБШ Australian Open. Эта попытка оказалась исторической для украинки, ведь впервые в карьере она вышла во второй круг открытого чемпионата Австралии.

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В соперницах была представительница страны-террористки, но Байндл справилась не только со спортивной, но и психологической составляющей. Выиграв первый сет 7:5, Байндл уступила во втором на затяжном тайбрейке – 6:7 (8:10). Однако в решающей партии Байндл не оставила представительнице нации убийц ни малейших шансов – россиянка выиграла только один гейм. Матч длился два часа 53 минуты.

В следующем раунде Екатерина Байндл сыграет против победительницы пары Пигосси (Бразилия) – Макнелли (США).

Australian Open-2023. Первый круг

Камилла Рахимова – Екатерина Байндл (Украина) 1:2

5:7; 7:6 (10:8); 1:6