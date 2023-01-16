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США начали расширенные тренировки ВСУ в Германии

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США начали расширенные тренировки ВСУ в Германии

Фото - Reuters

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В воскресенье, 15 января, в Германии началась боевая подготовка украинских сил при участии американских военных. В течение следующих пяти-восьми недель в Германии пройдет тренировку батальон из около 500 военнослужащих, об этом пишет AP со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.

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Целью общевойсковых учений является улучшение подготовки украинских сил к наступлению или противодействию любому всплеску атак России. Будут отточены навыки передвижения и координирование действий подразделений размером до роты и батальона в бою с использованием комбинированной артиллерии, бронетехники и наземных сил.

Милли убежден, что комплексная подготовка в сочетании с набором нового оружия, артиллерии, танков и других транспортных средств, которые следуют в Украину, будет ключом к тому, чтобы украинские защитники могли вернуть территорию, захваченную РФ.

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В статье: война с россией Марк Милли
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Источник:
AP

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