США начали расширенные тренировки ВСУ в Германии
Точнее, возобновили
Фото - Reuters
В воскресенье, 15 января, в Германии началась боевая подготовка украинских сил при участии американских военных. В течение следующих пяти-восьми недель в Германии пройдет тренировку батальон из около 500 военнослужащих, об этом пишет AP со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.
Целью общевойсковых учений является улучшение подготовки украинских сил к наступлению или противодействию любому всплеску атак России. Будут отточены навыки передвижения и координирование действий подразделений размером до роты и батальона в бою с использованием комбинированной артиллерии, бронетехники и наземных сил.
Милли убежден, что комплексная подготовка в сочетании с набором нового оружия, артиллерии, танков и других транспортных средств, которые следуют в Украину, будет ключом к тому, чтобы украинские защитники могли вернуть территорию, захваченную РФ.
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