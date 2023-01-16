Россияне продолжают терроризировать больницы Херсона, из-за обстрелов оккупантов погибли 3 человека
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Российские оккупанты продолжают терроризировать херсонские больницы, на этот раз произошел обстрел детской, как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Выбито около 30 окон в неонатальном (6-ти этажном) корпусе. Информация о пострадавших отсутствует.
По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 90 раз атаковали Херсонщину за вчера, 15 января. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон россияне обстреляли 21 раз, атаковали жилые кварталы города. Враг целенаправленно ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам.
За прошедшие сутки из-за российской агрессии 3 человека погибли, 14 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
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