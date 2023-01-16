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Украинские военные прибыли в США для обучения работе с комплексом ПВО Patriot

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Украинские военные прибыли в США для обучения работе с комплексом ПВО Patriot

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В США прибыли первые военнослужащие ВСУ для обучения работе с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot. Видео с прибытием первой группы из 100 военных опубликовал американский журналист Fox News Остин Уэстфолл.

Учения пройдут в Оклахоме. Официальный график учений Пентагон пока не огласил, однако известно, что он будет сокращенным, США разработали специальный ускоренный план тренировки украинских военных.

Американцы, как правило, осваивают пользование ПВО Patriot около года, но в случае с ВСУ учения пройдут за несколько месяцев. По словам экспертов, украинским солдатам потребуется приблизительно 3 месяца.

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В статье: война с россией Patriot
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