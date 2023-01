Украинские военные прибыли в США для обучения работе с комплексом ПВО Patriot

В США прибыли первые военнослужащие ВСУ для обучения работе с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot. Видео с прибытием первой группы из 100 военных опубликовал американский журналист Fox News Остин Уэстфолл.

Учения пройдут в Оклахоме. Официальный график учений Пентагон пока не огласил, однако известно, что он будет сокращенным, США разработали специальный ускоренный план тренировки украинских военных.

Американцы, как правило, осваивают пользование ПВО Patriot около года, но в случае с ВСУ учения пройдут за несколько месяцев. По словам экспертов, украинским солдатам потребуется приблизительно 3 месяца.

Roughly 100 Ukrainian troops arrived on U.S. soil this evening - they'll soon begin training on the Patriot missile system at Fort Sill, OK. @ZelenskyyUa says the system will make a significant difference in bolstering Kyiv's defenses against Russia. @FoxNewsMMR @FoxNews pic.twitter.com/JFCC6GvA43