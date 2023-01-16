Депутат Бундестага призвал Берлин выкупить у Катара САУ Gepard и передать их ВСУ
Он осудил Германию за недостаточную поставку боеприпасов
Imago
Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер в интервью газете Süddeutsche Zeitung призвал правительство Германии выкупить у Катара самоходные артиллерийские установки Gepard и передать их Украине. Он подчеркнул, что Берлин должен сделать все, что поспособствует победе украинцев.
"Катарские танки Gepard пока там не нужны и находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы неплохо выкупить их обратно. Они отлично зарекомендовали себя в действии и очень эффективно использовались для атаки наземных целей".
В то же время, Кизеветтер осудил Берлин за недостаточные поставки боеприпасов для танков Украине: "ВСУ просят не только о большем количестве Gepard, но, прежде всего, о боеприпасах".
Популярное сейчас
- Как быстро Мудрик станет основным в Челси? Стоит ли он сто миллионов? О главном трансфере зимы
- ВСУ отразили атаки россиян около 16 населенных пунктов. Соледар Генштаб не указал
- Мудрик: Таланта недостаточно, требуется тяжелая работа. Вот почему я попал в АПЛ
- В Донецкой и Луганской областях россияне одеваются в пиксель ВСУ и спецодежду с логотипами роснефти
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО