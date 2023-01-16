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Депутат Бундестага призвал Берлин выкупить у Катара САУ Gepard и передать их ВСУ

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Он осудил Германию за недостаточную поставку боеприпасов

Депутат Бундестага призвал Берлин выкупить у Катара САУ Gepard и передать их ВСУ

Imago

Новина українською

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер в интервью газете Süddeutsche Zeitung призвал правительство Германии выкупить у Катара самоходные артиллерийские установки Gepard и передать их Украине. Он подчеркнул, что Берлин должен сделать все, что поспособствует победе украинцев.

"Катарские танки Gepard пока там не нужны и находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы неплохо выкупить их обратно. Они отлично зарекомендовали себя в действии и очень эффективно использовались для атаки наземных целей".

В то же время, Кизеветтер осудил Берлин за недостаточные поставки боеприпасов для танков Украине: "ВСУ просят не только о большем количестве Gepard, но, прежде всего, о боеприпасах".

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В статье: война с россией Gepard
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Источник:
sueddeutsche.de

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