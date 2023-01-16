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Министр обороны Германии уходит в отставку

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Министр обороны Германии уходит в отставку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт решила подать в отставку после ряда неудач, и в частности, после своего предновогоднего видеопоздравления, после которого критика в ее адрес только увеличилась. Напомним, в нем она заявила, что "война в Украине облегчила ее общение со многими интересными и прекрасными людьми".

"Сегодня я попросила федерального канцлера освободить меня от должности федерального министра обороны. СМИ, сосредоточенные на моей персоне в течение нескольких месяцев, вряд ли позволяют освещать факты и обсуждать решения солдат, Бундесвера и политики безопасности в интересах граждан Германии".

"Ценный труд солдат и многих целеустремленных людей должен быть на переднем плане. Поэтому я решила сделать свою позицию доступной. Я хотела бы поблагодарить всех, кто каждый день работает для обеспечения нашей безопасности, и от всего сердца желаю им всего наилучшего в будущем".

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В статье: война с россией Кристина Ламбрехт
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Источник:
bmvg.de

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