Министр обороны Германии уходит в отставку
Все документы уже у Шольца на столе
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Глава Министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт решила подать в отставку после ряда неудач, и в частности, после своего предновогоднего видеопоздравления, после которого критика в ее адрес только увеличилась. Напомним, в нем она заявила, что "война в Украине облегчила ее общение со многими интересными и прекрасными людьми".
"Сегодня я попросила федерального канцлера освободить меня от должности федерального министра обороны. СМИ, сосредоточенные на моей персоне в течение нескольких месяцев, вряд ли позволяют освещать факты и обсуждать решения солдат, Бундесвера и политики безопасности в интересах граждан Германии".
"Ценный труд солдат и многих целеустремленных людей должен быть на переднем плане. Поэтому я решила сделать свою позицию доступной. Я хотела бы поблагодарить всех, кто каждый день работает для обеспечения нашей безопасности, и от всего сердца желаю им всего наилучшего в будущем".
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