Укрэнерго: Дефицит в энергосистеме существенно вырос, в пяти областях введены аварийные отключения

По состоянию на 11:00 продолжается восстановление энергосистемы после 12-го массированного ракетного удара врага 14 января. Дефицит в энергосистеме существенно вырос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанного с началом рабочей недели.

До облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9 часов введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10 – в пяти областях Украины. Также возможно применение аварийных отключений и в других регионах.

Ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, оледенение проводов), в центральном регионе есть отключение из-за повреждений в распределительных электросетях.