Автор первого гола сборной Украины на чемпионатах мира. Сегодня отмечает юбилей Андрей Русол
40 лет
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Андрей Анатольевич Русол родился 16 января 1983-го. Бывший защитник "Днепра" и национальной сборной Украины, долгое время он был капитаном "сине-бело-голубых". Также в начале карьеры недолгое время защищал цвета "Кривбасса".
На ЧМ-2006 Андрей Русол стал первым украинцем, получившим желтую карточку в финальных стадиях Мундиаля, а также он забил первый гол сборной Украины на чемпионатах мира, защитник отличился во втором туре в матче со сборной Саудовской Аравии.
24 августа 2011 года из-за проблем со спиной Русол завершил игровую карьеру. Сразу после этого он стал работником селекционного отдела "Днепра". Сегодня Андрей Анатольевич работает исполнительным директором СК "Днепр-1".
Также сегодня отмечает День рождения хавбек "Александрии" Артур Авагимян, ему исполняется 26 лет.
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