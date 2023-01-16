  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Кремле заявили, что Россия не причастна к ракетному удару в Днепре и вспомнили об Арестовиче
В тренде

В Кремле заявили, что Россия не причастна к ракетному удару в Днепре и вспомнили об Арестовиче

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Россия продолжает вести свою информационную кампанию

В Кремле заявили, что Россия не причастна к ракетному удару в Днепре и вспомнили об Арестовиче

фото из свободных источников

Новина українською

Кремль отрицает причастность российской армии к ракетному удару по многоэтажке в Днепре 14 января.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Радио Свобода.

Он утверждает, что российские военные "не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры". Удары, по его словам, российские военные якобы наносят только по военным целям – "замаскированным или очевидным".

Песков, в частности, обратил внимание на слова внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на YouTube-канале юриста Марка Фейгина заявил, что ракету, вероятно, сбили украинские силы ПВО. Это сообщение растиражировали многие российские СМИ.

Читайте такжеВ Днепре продолжают разбирать завалы дома после удара россиян. Число жертв увеличивается

Арестович позже заявил, что был уставший, когда это говорил. В ВСУ отметили, что украинская ПВО не могут сбивать такой тип ракет.

Но Песков все равно вспомнил слова Арестовича: "Вы сами видели выводы некоторых представителей [украинской] стороны, где говорилось, что эта трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны".

По теме
yellow-arrow
Зеленский собирал Ставку. Среди прочих, обсудили и "максимально эффективное" противодействие ракетам
yellow-arrow
СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру
yellow-arrow
Автор первого гола сборной Украины на чемпионатах мира. Сегодня отмечает юбилей Андрей Русол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Алексей Арестович дмитрий песков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Термит (Київ)
16.01.2023 в 17:52
Шановні, мені особисто пофіг Арестович, у нього є своя роль, свої функції і свій керівник, який має дати оцінку його діяльності. Але мені не пофіг те, що Ви ведетеся на вкиди нашого ворога, ціль якого - внести розбрат серед українців і тим самим змінити суспільну думку про затіяну ними війну! Це не Арестович випускав ракети і не Арестович винен в загибелі 36 (по останнім данним) людей! Винна росія і тільки про це ми маємо говорити і тільки її засуджувати. А росія робить все, щоб замулити очі і змістити акценти на сторонні речі (Арестовичі, непорозуміння серед союзників і т.д.). Не ведіться! Всі внутрішні розборки - після Перемоги!
Ответить
0
-2
Acsakal (Kharkiv)
16.01.2023 в 18:35
О! Ти диви... Зелені неначасники підтягнулися. А на яких підставах у вас грунтуються надії, що перемога взагалі можлива, поки така кількість агентів ворога залишається на високих державних посадах? "Арестович винен в загибелі 36..." - Тупа маніпуляція. Ніхто не звинувачує аферистовича в тому, що він власноруч зарубав топором 40 дніпровців. Йдеться виключно про те, що він допоміг відвести обурення світу від кремлівських злочинців. Після того, як по всіх світових ЗМІ пройшли повідомлення, що радник офісу Президента України визнав, що в руйнуванні житлової будівлі в Дніпрі винні українські ППО, будь-який американець, німець чи японець буде сумніватися в непричетності ППО України до цієї трагедії. Я би й сам засумнівався, якби така трагедія сталася в якій-небудь Нігерії і якби представник нігерійського уряду заявив, що винні їхні ППО. "Свій керівник" аферистовича (дєрьмак) цілком їм задоволений, бо напевно саме він і ставить йому завдання, коли і як брехати. А "розбрат серед українців" вносить сама влада, яка замість того, щоби зосередити зусилля всіх на протистоянні агресору, воює з опозицією, з волонтерами, з бойовими офіцерами, з громадськими активістами, наче війна з парашею для неї вже давно скінчилася.
Ответить
0
0
C_Ballack (Днепр)
16.01.2023 в 18:35
Шановний, ви не розумієте, що Арестович своїм висловлюванням про ракету ПВО, підтвердив позицію параші і фактично як представник влади цим зняв відповідальність з рашки?
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
16.01.2023 в 17:47
Навіщо транслювати цих рашистських брехунців Так мало варіантів, що це не пряме влучення... і ракета б влучила у сусідній будинок! Але, що взагалі не збивати, тоді руйнувань та смертей буде на порядки більше! А...а пару речень минулою весни почув... Казки у його виконанні мене не сподобались.
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkiv)
16.01.2023 в 17:35
А пару тижнів раніше аферистович заявляв, що вояки ЗСУ побігли з Соледару, хоча по них ніхто не стріляв. Сам би відπ3див сучару перед тим, як під суд віддати. І не думайте, що то він просто балабол, нарцис та хайпожер. Я на 99% впевнений, що він давно співробітничає з парашинськими спецслужбами, як мінімум з тих часів, коли грав в московітських кінушках. Татаров, смірнов, подоляк, єрмак, арестович - яку "файну" компашку кремлівських кротів зібрано в опі,
Ответить
+1
-1
nadobi (Полтава)
16.01.2023 в 17:39
Да, хорошо, что он оказался неправ
Ответить
0
0
aleks68
16.01.2023 в 18:01
тогда грош цена зеленскому если собрал их всех к себе в офис
Ответить
+1
0
aleks68
16.01.2023 в 17:14
занюханная паРАША никогда ни в чём не виновата. мокшанские ......"святоши".а люсе обдрыстович давно пора вырвать язык за балабольство
Ответить
+1
0
nadobi (Полтава)
16.01.2023 в 16:46
Люся была уставши пьяна и не ведела, что болтала
Ответить
+4
-1
aleks68
16.01.2023 в 17:15
оно с рождения такое.мелет языком что попало.
Ответить
0
0
C_Ballack (Днепр)
16.01.2023 в 16:20
АреШтовичХоча цього п..ра треба за яйки на дерево підвісити
Ответить
+5
-1
nadobi (Полтава)
16.01.2023 в 16:47
Нельзя так с женщинами
Ответить
+2
-1
aleks68
16.01.2023 в 17:16
согласен
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде