В Кремле заявили, что Россия не причастна к ракетному удару в Днепре и вспомнили об Арестовиче

Кремль отрицает причастность российской армии к ракетному удару по многоэтажке в Днепре 14 января.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Радио Свобода.

Он утверждает, что российские военные "не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры". Удары, по его словам, российские военные якобы наносят только по военным целям – "замаскированным или очевидным".

Песков, в частности, обратил внимание на слова внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на YouTube-канале юриста Марка Фейгина заявил, что ракету, вероятно, сбили украинские силы ПВО. Это сообщение растиражировали многие российские СМИ.

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Арестович позже заявил, что был уставший, когда это говорил. В ВСУ отметили, что украинская ПВО не могут сбивать такой тип ракет.

Но Песков все равно вспомнил слова Арестовича: "Вы сами видели выводы некоторых представителей [украинской] стороны, где говорилось, что эта трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны".