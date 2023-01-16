СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру

Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января этого года.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате обстрела подтверждена гибель 40 человек, среди них - 3 ребенка. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей.

В многоэтажке полностью разрушены 72 квартиры, повреждены - 236, а также уничтожены 25 автомобилей.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно - чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия. И она обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов и с каждым днем войны расширяет и дополняет его", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

Он подчеркнул, что ракетные удары не сломают украинцев: "Мы обязательно победим в войне!".

По фактам очередного военного преступления РФ следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.

Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

- командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;

- командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;

- начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года;

- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;

- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;

– инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.

Кроме того, в результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.

"После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины. Продолжаются безотлагательные следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины прилагает максимум усилий, чтобы каждый из причастных к террористической атаке на мирных граждан Украины получил заслуженное наказание.