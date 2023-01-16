Зеленский собирал Ставку. Среди прочих, обсудили и "максимально эффективное" противодействие ракетам
Президент провел очередное заседание Ставки
Zelenskiy / Official
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где проанализировали ситуацию в Донецкой области и на юге Украины, а также обсудили "максимально эффективное" противодействие ракетным ударам.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
"Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию в Донецкой области и юге. Заслушали информацию о возможных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия", - сказал президент Украины.
Кроме того, во время заседания обсудили обеспечение Вооруженных сил Украины боеприпасами и подготовку командиров тактического звена.
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