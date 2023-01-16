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Зеленский собирал Ставку. Среди прочих, обсудили и "максимально эффективное" противодействие ракетам

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Президент провел очередное заседание Ставки

Зеленский собирал Ставку. Среди прочих, обсудили и "максимально эффективное" противодействие ракетам

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где проанализировали ситуацию в Донецкой области и на юге Украины, а также обсудили "максимально эффективное" противодействие ракетным ударам.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию в Донецкой области и юге. Заслушали информацию о возможных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия", - сказал президент Украины.

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Кроме того, во время заседания обсудили обеспечение Вооруженных сил Украины боеприпасами и подготовку командиров тактического звена.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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