Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом
Обсудили зерновую сделку и обмен пленными с Украиной
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В понедельник, 16 января, российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили ситуацию вокруг Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, стороны обсудили инициативу Турции и с учетом переговоров омбудсменов Украины и РФ вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными.
При этом Путин пожаловался турецкому лидеру на то, что Украина не приняла предложения Кремля "прекратить огонь" на период православного Рождества.
В то же время диктатор и Эрдоган рассмотрели ход реализации стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.
По данным издания "Анадолу", Эрдоган и Путин, кроме тем "зернового коридора" и поставок аммиака, обсудили конкретные шаги на пути перемалывания российского зерна в муку в Турции с целью последующей поставки в страны Африки.
Также турецкий лидер заявил о готовности Анкары к содействию и посредничеству на пути обеспечения долгосрочного мира между Россией и Украиной.
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