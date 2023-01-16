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Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

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Обсудили зерновую сделку и обмен пленными с Украиной

Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 16 января, российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, стороны обсудили инициативу Турции и с учетом переговоров омбудсменов Украины и РФ вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными.

При этом Путин пожаловался турецкому лидеру на то, что Украина не приняла предложения Кремля "прекратить огонь" на период православного Рождества.

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В то же время диктатор и Эрдоган рассмотрели ход реализации стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.

По данным издания "Анадолу", Эрдоган и Путин, кроме тем "зернового коридора" и поставок аммиака, обсудили конкретные шаги на пути перемалывания российского зерна в муку в Турции с целью последующей поставки в страны Африки.

Также турецкий лидер заявил о готовности Анкары к содействию и посредничеству на пути обеспечения долгосрочного мира между Россией и Украиной.

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В статье: Владимир Путин война с россией Реджеп Тайип Эрдоган
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