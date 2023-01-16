Великобритания передаст Украине самый большой пакет военной помощи: танки, БТР и многое другое
В том числе и 14 танков Сhallenger 2
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о том, что его страна передаст украинским военным наиболее значительный на сегодня пакет военной помощи.
Об этом сообщает The Guardian .
По его словам, в новый пакет войдет эскадрон (14) танков "Сhallenger 2" с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами, 8 орудий AS90 и далее их количество будет увеличено.
Кроме этого в список вошли:
- 100 тыс. артиллерийских снарядов;
- 100 усовершенствованных ракет;
- десятки БпЛА;
- 100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог";
запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.
"Сегодняшний пакет является "важным увеличением возможностей Украины". Это значит, что они могут перейти от существования к изгнанию российских войск с украинской земли", - сказал Уолес.
По его словам, Великобритания ожидает очередного наступления российских военных. Поэтому союзники Украины должны ускорить коллективные усилия, чтобы экономически и военно давить на Россию.
При этом решение о таком пакете помощи делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять украинцам основные боевые танки.
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