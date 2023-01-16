Украина и РФ работают над большим обменом, в котором может принять участие до 1000 человек
Переговоры об очередном обмене проходят в Турции
CNN
Омбудсмен Турции Сереф Малкок рассказал, что Украина и Россия работают над большим обменом, в котором в целом может принять участие 1000 человек.
Его слова приводит CNN Turk.
"На встрече, на которой я присутствовал, украинский омбудсмен передал российской стороне список из 800 человек. Российский омбудсмен передал украинскому омбудсмену список из 200 человек. На этом событие не ограничивается. Это список раненых, пленных. Кроме того, есть тысячи детей, есть женщины, есть другие проблемы.
Если мы сможем создать "Стамбульскую платформу", эти вопросы можно будет обсудить легче. Мы находимся в процессе создания этого механизма", - сказал турецкий омбудсмен.
Он добавил, что в конце переговоров омбудсмены Украины и РФ достигли принципиального согласия относительно около 40 изменений в списки, большинство из которых включало раненых гражданско-военных.
Малкок отметил что, Турция готова сделать "гуманитарный коридор" в Стамбуле для любого обмена.
Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган
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