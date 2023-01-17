Иностранцам в РФ предлагают добровольно призываться в армию для автоматического получения гражданства

На территории РФ иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства, предлагают добровольно призываться в ряды российской армии. За это они будут автоматически получать гражданство России, сообщает Генштаб ВСУ.

Также в Москве оказывается давление на коммерческие структуры в целях финансовой поддержки вооруженных сил РФ через перевод 10 млн рублей.

В Ростовской области ожидается прибытие подразделений с мобилизованными. В первую очередь, докомплектование будет касаться ЧВК "Вагнер" и отрядов "Барс", которые постоянно теряют личный состав в Украине.

По информации Генерального штаба ВСУ, во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей захватчики ужесточают контрразведывательные и режимные мероприятия, проводится усиленная проверка местного населения. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.