Иностранцам в РФ предлагают добровольно призываться в армию для автоматического получения гражданства
Также в Москве оказывается давление на коммерческие структуры в целях финансовой поддержки вооруженных сил РФ через перевод 10 млн рублей
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
На территории РФ иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства, предлагают добровольно призываться в ряды российской армии. За это они будут автоматически получать гражданство России, сообщает Генштаб ВСУ.
Также в Москве оказывается давление на коммерческие структуры в целях финансовой поддержки вооруженных сил РФ через перевод 10 млн рублей.
В Ростовской области ожидается прибытие подразделений с мобилизованными. В первую очередь, докомплектование будет касаться ЧВК "Вагнер" и отрядов "Барс", которые
По информации Генерального штаба ВСУ, во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей захватчики ужесточают контрразведывательные и режимные мероприятия, проводится усиленная проверка местного населения. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.
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