В Днепре после ракетного удара продолжают искать еще 25 человек

В Днепре на месте ракетного удара продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области сообщает, что по состоянию на 21:00 16 января спасены 39 человек, из которых 6 детей. Погибли 40 человек, из которых 3 ребенка. Травмированы 77 человек, из которых 14 детей.

Получены 47 сообщений о безвестно пропавших лицах. Из них 18 установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников или в больницах, 25 человек все еще разыскиваются.

Психологи ГСЧС оказали помощь 174 пострадавшим. Коммунальные службы вывезли с места трагедии 8,5 тысячи тонн строительных обломков и 41 поврежденный автомобиль. Всего к работам привлечены около полутысячи человек и 60 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру.