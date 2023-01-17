  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ отразили атаки россиян около 20 населенных пунктов, в том числе возле Соледара
В тренде

ВСУ отразили атаки россиян около 20 населенных пунктов, в том числе возле Соледара

Общие новости
(1 голосов)

Враг нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов

ВСУ отразили атаки россиян около 20 населенных пунктов, в том числе возле Соледара

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в понедельник, 16 января, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Билогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Краснополевка, Соль, Соледар, Билогоровка, Бахмут, Пивничное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.

Указывается, что Россия не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском – продолжает обороняться.

Враг при этом нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре есть раненые и погибшие среди мирного населения. По всей линии столкновения россияне обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ из артиллерии, танков и минометов.

Генштаб также предупреждает о высокой опасности дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага.

По теме
yellow-arrow
РФ держит в Черном море почти рекордное количество ракет Калибр, ракетные атаки могут продолжиться
yellow-arrow
В Днепре на 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома, 25 жителей еще ищут
yellow-arrow
Немного не дотянули до тысячи за сутки. Генштаб ВСУ о потерях врага за 16 января
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде