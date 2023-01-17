ВСУ отразили атаки россиян около 20 населенных пунктов, в том числе возле Соледара
Враг нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в понедельник, 16 января, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Билогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Краснополевка, Соль, Соледар, Билогоровка, Бахмут, Пивничное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.
Указывается, что Россия не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском – продолжает обороняться.
Враг при этом нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре есть раненые и погибшие среди мирного населения. По всей линии столкновения россияне обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ из артиллерии, танков и минометов.
Генштаб также предупреждает о высокой опасности дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.
Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага.
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