ВСУ отразили атаки россиян около 20 населенных пунктов, в том числе возле Соледара

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в понедельник, 16 января, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Билогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Краснополевка, Соль, Соледар, Билогоровка, Бахмут, Пивничное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.

Указывается, что Россия не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском – продолжает обороняться.

Враг при этом нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре есть раненые и погибшие среди мирного населения. По всей линии столкновения россияне обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ из артиллерии, танков и минометов.

Генштаб также предупреждает о высокой опасности дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага.