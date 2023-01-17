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Немного не дотянули до тысячи за сутки. Генштаб ВСУ о потерях врага за 16 января

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Уничтожено еще 25 единиц техники

Немного не дотянули до тысячи за сутки. Генштаб ВСУ о потерях врага за 16 января

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасшатбного вторжения по 17 января.

За понедельник, 16 января, украинскими защитниками было ликвидировано еще 870 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 116 950 человек.

Также было уничтожено 25 единиц техники.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3121 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6215 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 2104 (+5) ед,
  • РСЗО - 441 (+3) ед,
  • средства ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 286 (+0) ед,
  • вертолетов - 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0),
  • крылатые ракеты – 749 (+0),
  • корабли /катера - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4877 (+7) ед,
  • специальная техника – 190 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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