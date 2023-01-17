Немного не дотянули до тысячи за сутки. Генштаб ВСУ о потерях врага за 16 января

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасшатбного вторжения по 17 января.

За понедельник, 16 января, украинскими защитниками было ликвидировано еще 870 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 116 950 человек.

Также было уничтожено 25 единиц техники.

Потери россиян в технике: