РФ держит в Черном море почти рекордное количество ракет Калибр, ракетные атаки могут продолжиться
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги
фото из свободных источников
В Черном море зафиксировано шесть вражеских ракетоносителей с максимально возможным залпом в 44 "Калибра", об этом рассказала в эфире телемарафона представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, за 16 января пункт базирования посетило одно судно для переснаряжения.
"А это значит, что сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве, до 44 ракет. Нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и такое количество – все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак".
Наибольший показатель количества российских ракет в Черном море, которые ВСУ фиксировали в течение полномасштабного вторжения, был у 48 единиц.
"То есть, сейчас показатель близок к рекорду", - прокомментировал ведущий, а Гуменюк с этим согласилась.
Популярное сейчас
- Источник: Жирона договорилась с Динамо о переходе Цыганкова уже сейчас
- Суркис подтвердил переговоры с Жироной по Цыганкову
- Боруссия Д заинтересовалась перспективным вингером Манчестер Юнайтед
- В Донецкой и Луганской областях россияне одеваются в пиксель ВСУ и спецодежду с логотипами роснефти
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
Новости по теме
- 12:12 Украинские ВМС ВСУ озвучили, сколько кораблей РФ дежурит в морях. В ОК Юг сказали, когда ждут новую ракетную атаку
- 13:35 Украинские В ОК Юг ответили на вопрос о следующем обстреле РФ. В министерстве энергетики – о блэкауте
- 20:50 Украинские ОК Південь сообщает, что Россия увеличила количество своих кораблей в Черном море