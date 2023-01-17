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РФ держит в Черном море почти рекордное количество ракет Калибр, ракетные атаки могут продолжиться

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РФ держит в Черном море почти рекордное количество ракет Калибр, ракетные атаки могут продолжиться

фото из свободных источников

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В Черном море зафиксировано шесть вражеских ракетоносителей с максимально возможным залпом в 44 "Калибра", об этом рассказала в эфире телемарафона представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, за 16 января пункт базирования посетило одно судно для переснаряжения.

"А это значит, что сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве, до 44 ракет. Нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и такое количество – все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак".

Наибольший показатель количества российских ракет в Черном море, которые ВСУ фиксировали в течение полномасштабного вторжения, был у 48 единиц.

"То есть, сейчас показатель близок к рекорду", - прокомментировал ведущий, а Гуменюк с этим согласилась.

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В статье: война с россией Наталья Гуменюк
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