Экс-начальник военной разведки Великобритании сообщил, сколько танков ВСУ нужно для наступления
Сами британцы уже сказали, что передадут нам эти тяжелые машины, начнут с 14 штук
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Украина должна получить около 100 танков, чтобы начать собственное наступление против России на войне. Так считает лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS), тезисы из отчета приводит издание The Guardian.
В частности, такого мнения придерживается бывший начальник военной разведки Великобритании Филипп Осборн (2015-2018). Такое количество танков учитывает надлежащую подготовку, стабильную поставку запчастей, это также зависит от планов самих ВСУ в контексте ведения боевых действий весной.
Отмечается, что базовая учеба на британских Challenger 2 и немецких Leopard 2 может занять от трех до шести недель.
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