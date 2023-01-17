Экс-начальник военной разведки Великобритании сообщил, сколько танков ВСУ нужно для наступления

Украина должна получить около 100 танков, чтобы начать собственное наступление против России на войне. Так считает лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS), тезисы из отчета приводит издание The Guardian.

В частности, такого мнения придерживается бывший начальник военной разведки Великобритании Филипп Осборн (2015-2018). Такое количество танков учитывает надлежащую подготовку, стабильную поставку запчастей, это также зависит от планов самих ВСУ в контексте ведения боевых действий весной.

Отмечается, что базовая учеба на британских Challenger 2 и немецких Leopard 2 может занять от трех до шести недель.