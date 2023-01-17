Воины ВСУ с помощью БПЛА подобрали на поле боя радиостанцию россиян и 10 дней слушали их разговоры

Подразделение К-2 из 54-й бригады Вооруженных Сил Украины с помощью беспилотного летательного аппарата умудрилось ловко и аккуратно подобрать на поле боя радиостанцию российских оккупантов. На своей странице в социальной сети Facebook пресс-служба подразделения, поделившись с подписчиками соответствующим видео, отметила:

"Спи$дили, или как украинский дрон похитил рацию врагов. Мастерство аэразведчиков К-2 и новые технологии помогают Вооруженным Силам Украины завладеть оперативной информацией".

Украинский журналист Андрей Цаплиенко также добавил, что почти десять дней украинские бойцы слушали разговоры орков через их рацию.