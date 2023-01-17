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На теннисном турнире Australian Open запретили флаг РФ и Беларуси после инцидента на матче украинки

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Речь о Байндль

На теннисном турнире Australian Open запретили флаг РФ и Беларуси после инцидента на матче украинки

Getty Images_

Новина українською

Организаторы теннисного Australian Open запретили флаги России и Беларуси на турнире после инцидента на матче Катерины Байндль. О решении Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) сообщает Reuters.

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В первом раунде мейджора в Мельбурне во время ряда матчей на трибунах присутствовали российские флаги. В частности, с символикой РФ на матч между украинкой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой пришла группа людей, среди которых один зритель был одет в футболку с изображением путина.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко осудил эти действия и призвал организаторов "немедленно применить политику "нейтрального флага".

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В статье: Australian Open Катерина Байндл война с россией
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Источник:
reuters.com

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