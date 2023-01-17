Арестович написал заявление об уходе со своей должности Советника ОП

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об уходе со своей должности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook:

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку".

Напомним, в эфире у Марка Фейгина Арестович заявил, что российскую ракету Х-22, которая разрушила дом в Днепре, подбила украинская ПВО. Позднее эту информацию опровергли в ВСУ.