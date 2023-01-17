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Арестович написал заявление об уходе со своей должности Советника ОП

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(1 голосов)

Такой шаг от Алексея

Арестович написал заявление об уходе со своей должности Советника ОП

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об уходе со своей должности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook:

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку".

Напомним, в эфире у Марка Фейгина Арестович заявил, что российскую ракету Х-22, которая разрушила дом в Днепре, подбила украинская ПВО. Позднее эту информацию опровергли в ВСУ.

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В статье: война с россией Алексей Арестович
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Источник:
facebook.com/alexey.arestovich

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Комментарии (1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
17.01.2023 в 11:20
Ну хоч раз зробив вірно!
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