Арестович написал заявление об уходе со своей должности Советника ОП
Такой шаг от Алексея
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об уходе со своей должности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook:
"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку".
Напомним, в эфире у Марка Фейгина Арестович заявил, что российскую ракету Х-22, которая разрушила дом в Днепре, подбила украинская ПВО. Позднее эту информацию опровергли в ВСУ.
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Источник:facebook.com/alexey.arestovich
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LEVgcUqs (Чернігів)
17.01.2023 в 11:20
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