"Что, я на кнопку нажимал?" Журналисты позвонили обвиняемому в ракетном ударе по Днепру
Россия – страна-террорист
Валентин Резніченко
Журналистам удалось связаться с начальником штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрием Голенковым. Он причастен к ракетному удару по многоэтажке в Днепре. Разговор опубликовало издание "Важные истории". Россиянин все отрицает и делает вид, что не понимает о чем идет речь. В ответ на вопрос о причастности к обстрелу, Голенков спросил у журналистки "чей Крым" и сказал, что она точно из Украины, потому что "в РФ журналисты вообще не задают вопросы".
"Что, я прямо, б…, нажимал на кнопку или в этом самолете сидел? Крым все равно наш и все остальное наше. Чего ты хочешь от нас? Я ничего не поддерживаю, чего ты хочешь от меня. Я еще раз говорю: какие люди и о чем ты вообще? Я не понимаю".
Впоследствии он начал говорить о плохой связи и призвал "вернуть антенну в Украину". На фоне другой мужчина стал обзывать журналистку свиньей. Также были слышны фразы о том, что Украина "будет одним регионом РФ как Камчатка или Якутия". Также Голенков добавил: "Все остальное тоже будет наше".
⚡️Дозвонились обвиняемым в ракетных ударах по Днепру. Просто почитайте их ответы.https://t.co/uik3wlDTXh pic.twitter.com/946w2sv2av— Важные истории (@istories_media) January 16, 2023
Тем временем число погибших в Днепре возросло до 44 человек.
Популярное сейчас
- Экс-начальник военной разведки Великобритании сообщил, сколько танков ВСУ нужно для наступления
- РФ держит в Черном море почти рекордное количество ракет Калибр, ракетные атаки могут продолжиться
- Немного не дотянули до тысячи за сутки. Генштаб ВСУ о потерях врага за 16 января
- В Ивано-Франковске было попадание в энергообъект. Ситуацию прокомментировала глава ОВА
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
Новости по теме
- 00:30 Украинские Иностранцам в РФ предлагают добровольно призываться в армию для автоматического получения гражданства
- 23:32 Украинские В Днепре после ракетного удара продолжают искать еще 25 человек
- 22:23 Украинские Украина и РФ работают над большим обменом, в котором может принять участие до 1000 человек