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"Что, я на кнопку нажимал?" Журналисты позвонили обвиняемому в ракетном ударе по Днепру

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Россия – страна-террорист

"Что, я на кнопку нажимал?" Журналисты позвонили обвиняемому в ракетном ударе по Днепру

Валентин Резніченко

Новина українською

Журналистам удалось связаться с начальником штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрием Голенковым. Он причастен к ракетному удару по многоэтажке в Днепре. Разговор опубликовало издание "Важные истории". Россиянин все отрицает и делает вид, что не понимает о чем идет речь. В ответ на вопрос о причастности к обстрелу, Голенков спросил у журналистки "чей Крым" и сказал, что она точно из Украины, потому что "в РФ журналисты вообще не задают вопросы".

"Что, я прямо, б…, нажимал на кнопку или в этом самолете сидел? Крым все равно наш и все остальное наше. Чего ты хочешь от нас? Я ничего не поддерживаю, чего ты хочешь от меня. Я еще раз говорю: какие люди и о чем ты вообще? Я не понимаю".

Впоследствии он начал говорить о плохой связи и призвал "вернуть антенну в Украину". На фоне другой мужчина стал обзывать журналистку свиньей. Также были слышны фразы о том, что Украина "будет одним регионом РФ как Камчатка или Якутия". Также Голенков добавил: "Все остальное тоже будет наше".

Тем временем число погибших в Днепре возросло до 44 человек.

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В статье: война с россией
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