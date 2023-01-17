"Что, я на кнопку нажимал?" Журналисты позвонили обвиняемому в ракетном ударе по Днепру

Журналистам удалось связаться с начальником штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрием Голенковым. Он причастен к ракетному удару по многоэтажке в Днепре. Разговор опубликовало издание "Важные истории". Россиянин все отрицает и делает вид, что не понимает о чем идет речь. В ответ на вопрос о причастности к обстрелу, Голенков спросил у журналистки "чей Крым" и сказал, что она точно из Украины, потому что "в РФ журналисты вообще не задают вопросы".

"Что, я прямо, б…, нажимал на кнопку или в этом самолете сидел? Крым все равно наш и все остальное наше. Чего ты хочешь от нас? Я ничего не поддерживаю, чего ты хочешь от меня. Я еще раз говорю: какие люди и о чем ты вообще? Я не понимаю".

Впоследствии он начал говорить о плохой связи и призвал "вернуть антенну в Украину". На фоне другой мужчина стал обзывать журналистку свиньей. Также были слышны фразы о том, что Украина "будет одним регионом РФ как Камчатка или Якутия". Также Голенков добавил: "Все остальное тоже будет наше".

⚡️Дозвонились обвиняемым в ракетных ударах по Днепру. Просто почитайте их ответы.https://t.co/uik3wlDTXh pic.twitter.com/946w2sv2av — Важные истории (@istories_media) January 16, 2023

Тем временем число погибших в Днепре возросло до 44 человек.